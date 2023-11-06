台股權值三王台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）及股王世芯-KY（3661）今（6）日齊攻堅，台股加權指數一早直接跳空大漲約百點後，在電子股強勢領軍下，加權指數勁揚逾200點，並且攻上16,700點關卡。

台股上周五收復季線，三大法人同步買超共131.94億元，累計在連14賣超後轉連2日買超達343.06億元，主因外資連2日買超250.36億元推升法人大買，隨著美債殖利率反轉向下，外資買盤回籠權值股的大漲行情可期。

美股上周強彈，美股四大指數大漲5％～7％以上，並以費半指數勁揚7.05％最亮眼，而台股加權指數上周只漲2.31％，今天權值股領頭大漲，尤其電子權值股扮演多頭指標強攻。

權值三王台積電、聯發科及鴻海，今天股價都漲逾1％，另股王世芯-KY今天一早股價直逼3,000元大關，來到2,950元大漲95元，漲幅3.33％。