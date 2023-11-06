正在北京參訪的澳洲總理艾班尼斯向媒體表示，將於今日下午與大陸國家主席習近平進行會談，指這是一個「真正的機會」，相信中澳正在建立一種建設性且能夠直接對話的關係。外媒分析，艾班尼斯此次會談將試圖修復2020年以後降到冰點的兩國關係。

澳洲《雪梨晨鋒報》報導，艾班尼斯6日上午在北京參觀天壇後向媒體表示，期待今天下午與習近平的會談，並堅信將進一步與大陸建立正向關係。他提及澳洲前總理惠特蘭（Gough Whitlam）對大陸的歷史性訪問，並形容在50年後追溯其足跡是一個「真正的機會」（real opportunity）。

「我們需要在可行之處與中國大陸合作，在必要時向其提出不同意見，並為我們的國家利益而努力。我期待今天下午進行的建設性討論」，艾班尼斯表示，他相信中澳兩國正在建立一種建設性且能夠直接對話的關係。

法新社報導，自2022年5月艾班尼斯執政以來，中澳兩國都在尋求重啟關係，北京也取消了對澳洲商品的大部分限制。但艾班尼斯曾坦言，有必要對兩國之間的分歧保持「清醒的認識」，並明確表示兩國在戰略上並不一致。報導指，他已為人權和維護和平大聲疾呼，包括台海問題。

報導指，大陸是澳洲最大的貿易夥伴，但在2020年，澳洲的保守派政府禁止大陸科技巨頭華為獲得5G合約，並要求調查新冠病毒的起源後，大陸針對從煤炭、大麥到葡萄酒等一系列澳洲商品徵收懲罰性關稅，中澳關係陷入凍結。《日經新聞》指，艾班尼斯訪中也將試圖修復2020年以後降到冰點的兩國關係。