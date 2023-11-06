基隆市產發處長林鼎超（中立者）表示，基隆市寵物銀行預計到明年6月將可完工啟用。（張志康攝）

原本預定在去年底就應該落成啟用的基隆市寵物銀行，以及讓毛小孩可以盡情奔馳的寵物公園相關工程，迄今工程持續延宕，基隆市議員積極追問市府，究竟目前進度為何。基隆市政府產業發展處表示，寵物銀行預計將於明年6月完工啟用，寵物公園則預計將在3月完工。

基隆市議會6日上午進行市政府產業發展處的業務報告，市議員連恩典、林旻勳、陳冠羽、施偉政、吳驊珈等議員，都關心寵物銀行工程的延宕以及寵物公園的相關進度，林旻勳指出，原本寵物公園預定今年6月完工，但上個會期又延到今年底，現在看來還會延宕到明年，到底問題出在哪裡？

對此，產發處長林鼎超表示，因為先前寵物銀行的原本廠商有很多缺失持續無法改進，產發處已於今年6月6日要求與原廠商終止合約，直到今年10月31日正式與其終止契約。

林鼎超指出，目前寵物銀行的工程缺失大致分為7項，包括樓梯的歪斜、寬窄、高度不一、監視網路系統不符規格，以及汙水排水系統不符合設計要求等。市府希望後續的工程缺失改善，將由新的廠商來接手，至於預算將由先前扣下的工程款及違約金來支應。

目前預計寵物銀行的缺失改善工程，市政府將會在11月底來重新發包，工期預估要5個月，如果加上明年的農曆年，整體工程順利的話，預計明年5月可以完工、6月底啟用。

至於許多家中有寵物的市民殷殷期待的寵物公園，但因為動保所的同仁對於工程部分沒有相對了解，因此有些延宕。因此目前已請大地及農漁工程科協助接手，預估7日可以上網發包。工期約為90天，希望可以在2月底、3月完成寵物公園相關工程。