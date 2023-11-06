在追求愛情的路上，男人能讀懂女人心，就能無往不利。《搜狐網》盤點4星座男搭配特定血型最會撩妹，他們心思細膩，瞭解女生的死穴和需要，或用死纏爛打，或說甜言蜜語，或施展男人魅力，把妹總是手到擒來。

▌A型血型＋天秤座

A型天秤男最擅長扮豬吃老虎，他們看上去老實木訥，連對女生示愛都很靦腆，女生因此對他們不設防。A型天秤男在追求女生時，是堅定的死纏爛打式，不達目的不會甘休。不過，女生追到手以後，天秤的搖擺天性就開始出來了，但是因為A型血內斂的關係，這種搖擺只會在內心不斷發生，女生並不會察覺。直到突然有一天，當女生習慣了他們的愛，他們不是突然不告而別，就是突然要求分手，把為時已久的不滿一股腦發洩，重擊對方的自信心。

▌B型血型＋巨蟹座

B型巨蟹男不一定長得多帥，他們有個優點就是超級溫柔，心思細膩的他們知道如何討好女生，很多女生因此陷了進去，但其實他們對任何女生都很溫柔，不管鄰居小妹還是辦公室同事，這只是他的形象工程而已。B型巨蟹男的內心是情緒化和不安定的，屬於自卑和自負混合體的花癡型，並不是外表上那麼好好先生的樣子。

▌O型血型＋天蠍座

O型天蠍男很有男人味，屬於熱情來去都快的類型，很難長期專心愛一個人。他們的占有欲很強，如果你們曾經是戀人，即使彼此已另有交往對象，他還是找機會挑逗前女友，希望對方的心還是能屬於他們。他們能夠洞悉女人的心，瞭解對方死穴和需要，如果他們談過N任女友，可能這N個女友的心到最後都被他們掌控，但沒有女人可以得到他們的全部。

▌AB型血型＋射手座

AB型射手座男很有魅力，氣質瀟灑又會甜言蜜語，很容易吸引到女生。他們對於愛情是跟著感覺走，他們愛一個人時，就像盯著美麗花朵的蜜蜂，趕也趕不走，可是熱情往往來去匆匆，當對方陷入愛情，他們的熱情就會漸漸退去，原本那個火熱又甜蜜的情人不見了，取而代之的是萬般挑剔的男人，只有新的戀愛目標才能讓他們重燃激情。