交通部宣布明年3月1日解除大陸禁團令，旅行社可組團赴陸旅遊，且能同步展開接待陸客，交通部長王國材今早在立法院受訪表示，現在兩岸有10個直航點與13個包機航點，王國材稍後進一步表示，擴大直航點時間在明年3月恢復赴陸旅遊後視需求，若有很多兩岸觀光團，不排除變成包機或定期航班。

王國材說，隨著兩岸觀光開放，哪些要變成包機變成定機航班，已請民航局討論，但目前沒辦法訂時間點，明年3月1開始哪條航線人越來越多，航空公司自然會申請恢復變成定期航班，交通部將因應需求來同意，看觀光復甦地點在哪。

部分兩岸航點9月運量約6成，王國材表示，現在大多是商務和探親，觀光客比較沒有，尤其是團客往返，將依照市場需求評估哪條航線需求較高，即便不在10個直航、13的包機點之內，其他航點只要發覺有很多兩岸觀光團的需求，不排除恢復包機或變定期航班直航點，將按照需求和觀光量來評估。

王國材也說，目前中國大陸的態度還不知道，很多做兩岸觀光的領隊都轉業當外送員，明年3月恢復赴陸旅遊就要抓回來訓練，這個時間點也考量到旅行業者準備與攬團的時間，他也希望中國大陸早點釋出善意，以前做陸客團的業者現在沒有生意。