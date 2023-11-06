南韓饒舌歌手Rhymer（金世煥）為經紀公司BRANDNEW MUSIC代表，近年來將重心放在培育新一代歌手；感情方面他與妻子安炫牟認識5個月便結婚，先前還一起登上夫妻實境節目放閃，當眾向妻子告白，如今卻傳出兩人已經離婚。

綜合韓國媒體報導，Rhymer與安炫牟的婚姻早在今年5月就畫下句點，而兩人是先分居後，待財產部分全都分配完畢，於今年10月正式離婚；據悉，兩人是因個性差異選擇分開，雙方社群上的婚紗照也都悄悄刪除，對此，Rhymer經紀公司BRANDNEW MUSIC回應「Rhymer和安炫牟的離婚調解程序已結束，會繼續為彼此的未來應援」至於雙方離婚原因，公司僅表示「個人私生活很難確認」。

事實上，夫妻倆2022年還出演《We cha-cha-cha》，當時聊到「再婚」議題，安炫牟提到「（如果我走了）哥哥再找一個人跟你度過想要過的餘生，我完全可以接受」但Rhymer完全無法想像妻子身邊有另一個男人存在「我當然會尊重，但我不會主動推薦妳『老婆，如果我走了，妳可以再找一個男生』」。

此外，Rhymer還在節目上告白：「我確實有私下想像過，如果沒有妳的話我會如何，當然在一起也會有吵架的時候，但如果沒有你，我覺得我會很想你而感到很難受」安炫牟當場感動落淚，怎料沒半年後，兩人便分居了，並在10月正式離婚。