國立花蓮高中數理資優班高三生林郁軒（中）代表台灣參加國際巴西科學博覽會，以作品「以機器學習增強無人機飛行準確度」獲大會二等獎暨2項特別獎。（花蓮高中提供／羅亦晽花蓮傳真）

國立花蓮高中數理資優班高三生林郁軒（中）代表台灣參加國際巴西科學博覽會，以作品「以機器學習增強無人機飛行準確度」獲大會二等獎暨2項特別獎。（花蓮高中提供／羅亦晽花蓮傳真）

國立花蓮高中數理資優班高三生林郁軒日前代表台灣參加國際巴西科學博覽會，參賽作品「以機器學習增強無人機飛行準確度」，極具獨創性與實用性，深獲評審肯定，榮獲大會二等獎暨2項特別獎，回國後也得到推薦保送國立台灣大學等4所頂尖大學資訊工程系資格，將持續朝資訊科學領域精進。

林郁軒對無人機深感興趣，就讀高中後，在學校老師指導下積極參加科展競賽，今年以作品「以機器學習增強無人機飛行準確度」，從台灣國際科展賽中脫穎而出，取得代表台灣參加2023年國際巴西科學博覽會門票。

林郁軒的作品研究貢獻為製作深度學習模型，輔助無人機校正飛行中的偏差，使其準確依照設定路線飛行與降落，深獲評審青睞，讓他在大會中擊退各國好手，拿下電腦科學科大會二等獎、科學期刊獎及卡西歐教育獎二項特別獎，捷報傳回鄉里振奮學校師生。

指導老師趙義雄表示，郁軒是名充滿堅韌和問題解決能力的學生，確定成為正選代表後，無時無刻加強自己的作品及英文能力，每回討論完畢後也能獨立完成研究項目，表現出卓越的獨立思考和學習能力，讓優化後的作品能在國際上發光發熱，對他的亮眼表現感到自豪。

郁軒媽媽得知兒子成功站上國際舞台感動的說，郁軒當上國手後常為研究做到很晚，需獨自面對比賽強大的壓力與問題，背後犧牲很多別人所不知的辛苦，看到孩子努力突破自我瓶頸、終有收穫，覺得開心與驕傲。

林郁軒感謝師長一路的鼓勵不僅讓他有代表國家出賽的機會，期間以客觀及完整面向評估作品，使其更加精進，最後讓國際看見台灣。他接著也提到，巴西國際科展場地規模、參展狀況與參觀人數遠超過曾參加過的各種比賽，也有許多業界與各大學的宣傳，令他大開眼界，此次比賽獲益良多。

花中則說，郁軒此次代表國家榮獲殊榮，獲得推薦保送台大、清大、交大與成大資訊工程系的資格，未來將持續在資訊科學領域精進。