古埃及少年法老圖坦卡門（Tutankhamun）的死因及身體狀況至今仍有諸多疑點，研究古埃及的學者阿齊茲（Sofia Aziz）曾親眼見過圖坦卡門的木乃伊，她懷疑學界普遍認為少年法老有「馬蹄內翻足」而嚴重跛腳的理論，認為是死後繃帶纏繞太緊導致腳變形。不過阿齊茲同意圖坦卡門的嘴巴可能有先天缺陷，他生前很有可能說話不清。

畫面為圖坦卡門木乃伊首度公諸於世。

阿齊茲曾親眼見過圖坦卡門的木乃伊，數年來持續研究3300年前少年法老的身體，試圖解開一些「最大」謎團。

學界認為，圖坦卡門過世前幾年可能因為「馬蹄內翻足」（club foot）而嚴重跛腳，不過阿齊茲接受英國《太陽報》（The Sun）專訪時並不認同，「我的研究發現他的不良於行被誇大了，我不是100％被說服他有跛腳」。

圖為安放在墓裡的圖坦卡門木乃伊。（資料照／美聯社）

她說圖坦卡門被繃帶纏繞的方式「有些令人擔憂」，「我們發現，他明顯的馬蹄內翻足情況，實際上比較像是繃帶纏太緊造成的」。

阿齊茲稱，1925年圖坦卡門首度被驗屍時，當時的屍檢程序非常激進，「他們對他的身體做了各式各樣的事，他們把他放在高溫下試圖熔化樹脂，然後用熱刀在他身上做記號」。木乃伊製程中會使用到樹脂。

直到1968年，外界才又再度研究圖坦卡門，阿齊茲稱，此時圖坦卡門的身體已經被弄得亂七八糟，而且有更多損壞。2005年圖坦卡門身上的繃帶脫落，導致他的遺骸暴露在空氣中。

阿齊茲強調，沒有證據顯示圖坦卡門跛行，也沒有證據呈現他的腳上有「馬蹄內翻足」患者常見的關節炎情形，「我個人認為，如果他有馬蹄內翻足，那一定是非常輕微的」。她說2009年一篇研究稱，圖坦卡門有非常嚴重的馬蹄內翻足，「我無法認同」。

圖為安放在墓裡的圖坦卡門木乃伊。（資料照／美聯社）

不過阿齊茲同意這位少年法老可能有一些先天缺陷，在檢視過電腦斷層影像及圖坦卡門的木乃伊屍身後，「我相信他確實有缺陷，但主要圍繞在說話上」。她認為少年法老有嚴重的「咬合過度」問題，上顎也有顎裂情形，推測圖坦卡門生前說話時可能「口齒不清」。

阿齊茲遺憾學界明明有更明確的證據，卻沒有更關注圖坦卡門的說話問題，反而聚焦馬蹄內翻足。