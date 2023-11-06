雲林縣麥寮鄉鄉民代表當選人陳宏吉（見圖），涉嫌去年選舉期間暴力妨害他人選舉，遭雲林地檢署提起公訴，6日在麥寮鄉代會宣誓就職，強調司法會還他清白。（張朝欣攝）

雲林縣麥寮鄉鄉民代表當選人陳宏吉，涉嫌去年九合一選舉期間暴力妨害他人選舉，遭雲林地檢署依組織犯罪、恐嚇等罪嫌提起公訴。陳宏吉去年12月因遭羈押禁見，無法參加鄉代就職宣誓，交保後6日宣誓就職，陳表示相信司法會還他清白，所以決定就職為民服務。

陳宏吉6日上午10點前往麥寮鄉代會就職，由雲林縣政府民政處副處長陳良駿主持，陳宏吉表示心情很輕鬆，平常就真心為大家服務，就職後會全力爭取麥寮鄉建設，讓麥寮更進步。

對於地檢署的起訴，陳宏吉說，檢方有他們的職責要處理，但他問心無愧，目前案子已進入司法程序，相信司法會還他公道。之前有開過一次庭，法官意思是不會有太大問題，因為他被收押期間，並沒有查到什麼相關證據，他對自己有信心，所以才會來就職。

鄉代會主席韓青山指出，陳宏吉代表因故無法於去年12月就職，如今依規定在第2次臨時會結束前宣誓就職，希望大家能夠和諧，一起為麥寮鄉的進步努力。

由次之前傳出陳宏吉就職時會有人抗議，警方為確保就職典禮不受干擾，動員20餘名警力到場維持秩序，所幸過程平順，並未有人前來滋事。

陳良駿提到，依《公職人員選舉罷免法》規定，地方民意代表當選人若犯選罷法相關罪，經法院判處有期徒刑以上之刑而未受緩刑之宣告者，自判決之日起，當然停止其職務或職權，陳宏吉所涉案子尚未判決，因此依規定可以就職。