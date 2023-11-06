林宏銘認為上廣播節目，回答問題反應要快。（林宏銘提供）

不滿長官言論，林宏銘提出誹謗告訴。（林宏銘提供）

藝人張秀卿的前夫林宏銘，目前在航空警察局台北分局擔任警務員，他指控分局行政股高姓股長，先後3次在辦公場合批評他「反應很慢、很差」林認為高沒有證據，就對著所有同事對他進行不公正的批評，日前直接向分局提出誹謗告訴，全案目前已函送北檢偵辦中。

林宏銘不滿指控，今年10月11日高姓股長在勤務指揮中心辦公室，向執勤女警表示：「林的週報報告流程反應很慢、很差」，還要女警轉達給大家；16日高姓股長前往勤指中心交資訊稽核資料，剛好碰到林在執勤，他問高11日的事：「為何說我反應遲鈍？」高當時回說：「我是說你反應差，不是遲鈍！」、「你在問什麼，我有人事權可以把你調走…。」當時雙方不歡而散。

林說，事後高又再度前來，並當著眾人的面，再度表示他的反應很差，還請他去熟讀刑法，不要動不動說要告誹謗，檢察官也不會起訴。

林宏銘強調，高沒有任何根據，多次公然指他執勤反應差，又講不出差在哪裡，為了保障自己名譽，以及長官同事的觀感和工作環境，上月16日前往航警局台北分局警備隊，向高提出誹謗告訴。

林宏銘還表示，高1年內「利用職務霸凌員警」勤指中心執勤人事，已連續調動18人次，「讓整個中心人心惶惶，好像順他者生。」他決意要替大家討公道，全案現已送交北檢，讓檢察官來認定這樣的言論，究竟有無傷害同仁。

林宏銘認為，自己當了15年刑警，曾參與雨衣大盜、李宗瑞性侵案，另查不少槍毒案件，自己還是警政署正式邀請全民反詐騙40位其中的有功人員，也曾上節目宣導反詐騙，如果自己反應差，如何破獲重大刑案？怎麼上節目宣導反詐？實在無法接受高的種種批評。

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