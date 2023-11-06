清潔隊員工作繁重，民進黨新北市議員林裔綺、許昭興、陳乃瑜今在議會總質詢批新北市清潔隊員福利不如北市，且一人要服務762名市民太血汗，導致清潔隊員大逃亡，逾100人跳槽台北，要求針對農曆年後首日上班日、勞動節及防災假，都應比照其他5都，調整為休一補一，環保局長程大維允諾會檢討，兩個月內提出相關報告。

林裔綺指出，新北市有5000多名清潔隊員，處理新北400萬人口的垃圾，工作辛苦，很多福利都要財政能夠至支應，市府都歸咎於中央統籌分配款不足，但同樣是清潔隊員，福利加給卻比不上台北，只有工作量超過。

程大維答詢，對於清潔隊員照顧會跟六都相比，每年會通盤檢討，逐年多給一些照顧。

但林裔綺說，北市除夕到初五都讓清潔隊員休一補一，新北只有除夕到初三，因此各區隊很多同仁都會盡量初四或初五休假，致使上班同仁工作量暴增，需清運除夕到初三的垃圾清運量，認為應給予初四上班首日的同仁福利鼓勵，更能激勵他們。

程大維回應，春節期間人力調配很重要，會再跟清潔隊員幹部討論，強調新北市除春節期間休一補一，每個同仁還有1200元紅包。

許昭興批，清潔隊員都往台北市跑，因為北市對之前年資完全接受，其中以板橋、新莊、淡水等區離職率最高，清潔隊員大逃亡。另並要求新北垃圾車全面加裝盲點側錄器，以減少事故率。

陳乃瑜則指出，新北市一名清潔隊員需服務762人、北市僅541人，其中新店區為787人，比新北市平均比率高，直言太血汗，要求調職年資從6年，下修為3年。

程大維說，當初6年也是清潔隊員建議，會再跟清潔隊員討論，因為要尊重隊員想法。