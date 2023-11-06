狂追畫面曝！男子摸走淡水身障婦刮刮樂 熱心民眾奔百米逮住他

新北市一名69歲簡姓老翁日前趁著週末時分的淡水老街人潮擁擠，企圖從行動不便的身障婦人身上摸走攤位上的刮刮樂，不過該行竊行徑遭民眾全程目睹，逃逸未有多遠即遭熱心民眾攔下。警方獲報抵達現場後將簡翁逮捕歸案，訊後全案依盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。

案發時，63歲王姓婦人坐在輪椅上，忙著招呼買彩券的客人。（圖 / 劉詠韻翻攝）

簡翁落網後遭警移送畫面。（圖 / 劉詠韻翻攝）

據了解，上月14日傍晚5時許，新北市一名行動不便的63歲王姓婦人正於淡水河岸一處忙著向客人售出刮刮樂，隨後遭正準備行竊的簡翁鎖定目標。簡翁佯裝為顧客走近攤位，趁機將一疊彩券塞入外套，再假意付1張彩券錢後迅速逃離現場。

不過該此一幕遭在旁民眾全程目擊，趕緊提醒王婦，經查確認部分彩券不翼而飛，轉身一路追喊「小偷！」，熱心民眾見狀紛紛加入追捕，雙方最終於100公尺外將簡男攔下。警詢時，簡翁對其犯行矢口否認，員警後從他身上查獲32張彩券、總價值6,400元，現場人贓俱獲，訊後全案依竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。