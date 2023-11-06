搭乘捷運到底要不要讓出博愛座，正反意見都有，也經常成為網友討論話題。讓座以外，聽過「讓站」嗎？一名網友分享，他在北捷淡水信義線想站著休息，靠在車門邊的玻璃擋板，不料竟被一名老太太要求讓位，理由是「能依靠的位置要給老年人靠」，頓時傻眼。

原PO在匿名論壇「Dcard」表示，日前搭捷運往象山方向，上車前因太陽曬得有點久，身體不是很舒服，就靠在車廂門旁邊的玻璃擋板「站著休息」，過了約5站，一名老太太突然要求他讓位。

「年輕人，這個能依靠的位置應該要讓給老年人」，原PO說他知道讓座，但讓出站位也太扯了，更何況擋板後面就是博愛座，「難道我站到博愛站嗎」。由於對方要求太奇葩，原PO腦筋卡住，竟也答應了。

網友認為，像這種無理要求根本不用理會，「是不是只要年紀大，就可為所欲為」、「雖然我不喜歡有人卡門邊，但讓站確實不爽」、「幫老太太找位子坐，皆大歡喜」。