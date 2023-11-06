中油要於高雄建置國內首座加氫站，經濟部上周已公告加氫站燃料許可辦法，中油表示將儘快提出申請。但能否如規畫於年底達成？董事長李順欽今坦言「要很努力」。也直言國內氫能站進度「確實落後」，但民意溝通是必要溝通過程。

民進黨立委邱議瑩、陳明文今天在立院經濟委員會都關心國內氫能發展，邱探詢中油整體氫能布局短中長期？李順欽表示，短期就是示範先行，以移動式加氫站搭配重型載具先試運行。日前能源署已公布《加氫站銷售氫燃料經營管理許可辦法》，公司加氫示範站已做好量化安全評估，會提出申請後開始建置。

高雄加氫站建置好後，他說評估期預計長達一年，等民眾溝通可接受，再擴大到北中南部設置。

但邱議瑩認為太慢，對比日本，我們氫能可說大幅落後。連韓國氫能車也有3萬輛，加氫站有300多座，現在示範要觀察一年，等建置好最快也要3年以後。

「確實落後。」李順欽認同，但加氫站最重要是跟民眾溝通，日韓也都是經過民眾溝通這個階段。

陳明文進一步確認年底加氫站能否完成？李順欽坦言年底要達成，「要很努力」。王美花則回應，國內氫能發展還要搭配應用端，就是交通部氫能車發展。