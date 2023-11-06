氣溫要降了！天氣職人吳聖宇表示，周五晚間東北季風增強轉涼，周六、日北部、東北部降雨增多，溫度明顯下降，白天高溫從30度降至21度，特別是夜晚和清晨低溫降幅較大，台北市區預測有19度低溫，沿海空曠地區有機會降至16度以下。

吳聖宇今天在臉書表示，新一波冷鋒今天掠過台灣附近，不過鋒面位置偏北，並不會直接影響台灣，主要是今天下午開始東北季風增強，大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東還有北部山區陸續有局部短暫陣雨，宜蘭南側山區今晚可能有局部較大雨勢，桃園、新竹一帶雲量增多，苗栗以南就不太受到影響。

吳聖宇表示，這波東北季風並不持久，明天（7日）會逐漸減弱，水氣也減少，天氣好轉。周三到周五（8至10日）白天風向轉東風，天氣大致穩定，東半部有局部短暫陣雨，西半部晴到多雲。

吳聖宇說，周五（10日）晚間東北季風增強後再度轉涼，周六、日（11、12日）在北部、東北部、東部等地降雨增多，溫度下降的情況會比較明顯，白天高溫一下子從周五的30度降到21到24度間，中部、南部、東南部受影響比較小，高溫雖然下降但還是有28至30度左右。

吳聖宇說，值得注意的是周六、日南下的這一波東北季風可能讓夜晚和清晨的低溫有比較大的降幅，包括台北市區預報可能會有19度低溫，郊外空曠地區及沿海地區又會更低，有機會降到16度以下，預期將是入秋以來比較有感的一波東北季風，提醒大家預作準備。