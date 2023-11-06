被問梁文傑疑似進聲色場所 柯文哲神回「這一句」

【LIVE直播】藍白合不到最後關頭 柯文哲：請大家耐心等待

陸委會副主委梁文傑昨(5日)遭民眾黨立委爆料吸食加熱菸，台北市議員徐巧芯並PO照質疑梁當晚是去招待所；梁文滐則澄清沒和女性不當接觸，自曝是應服飾電商董座邀請前去。民眾黨總統參選人柯文哲今(6日)出席活動被問對此事看法，他回應，「你有覺得很奇怪嗎?」

媒體詢問「梁文傑被爆上招待所，你怎麼看?」柯文哲今回應，「你有覺得很奇怪嗎?」話一說完，在場不少人忍不住笑了。

另外，被問「副手拍照計畫有改變嗎?」柯文哲說，都還沒決定，後來發現國民不分區立委也排很後面，內部也在想說到底什麼時候要公布，這幾天應該要加速處理。至於藍白還有在談嗎?進度為何?柯回，「我猜幕後還是有很多人在穿梭」。

梁文傑指出，「徐巧芯議員應該是派人全程跟監我，才會把我當天的行程弄得這麼清楚。沒錯，當天是星期五晚上，我先和朋友約在一家居酒屋吃飯，席間有另一位朋友打來，問我要不要去他那裏坐一下，介紹幾個朋友給我認識。於是我就在八點多叫了計程車前往。坐了一個多小時就離開。」

梁文傑進一步說，「這個地方我第一次去，而邀我過去的朋友是做服飾電商的『美而快』董事長廖承豪先生，他一直表示對我很抱歉，而我得到廖先生的允許把他的名字說出來。至於徐巧芯所講的鍾興樺，我不認識，也不知道是誰。據我所知，松山信義區的選情很膠著，組織票和人情票一票一票的拉才是勝敗關鍵，花費心思在我身上是不會有幫助的。」

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