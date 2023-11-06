亞翔在營運成長動能無虞激勵下，今年股價一路震盪走高，3日觸及138.5元、改寫轉上市以來新高價。由於今年以來股價已飆漲達近2.68倍，今（6）日在獲利賣壓出籠下開低挫跌5.09％至130.5元，早盤維持近2％跌幅。三大法人上周合計買超亞翔2443張。

亞翔2023年前三季合併營收328.18億元、年增達32.49％，續創同期新高，已逼近去年全年357.38億元。營業利益24.31億元、年增達近1.04倍，歸屬母公司稅後淨利17.69億元、年增達近1.58倍，雙雙提前改寫年度新高，每股盈餘7.85元亦創同期新高。

以此推算，亞翔第三季合併營收145.66億元，季增達45.43％、年增達51.24％，改寫歷史新高。營業利益14.84億元，季增達近1.41倍、年增達2.2倍，歸屬母公司稅後淨利9.83億元，季增達近1.11倍、年增達2.7倍，每股盈餘4.36元，均連2季改寫歷史新高。

觀察亞翔本業獲利「雙率」表現，受惠規模經濟效益顯現，第三季毛利率、營益率「雙升」至11.19％、10.19％，分創近7年、近15年高。累計前三季毛利率10.18％、營益率7.41％，較去年同期7.58％、4.82％顯著躍升，分創近13年、近17年同期高。

儘管今年景氣轉弱、產業持續庫存調整，但亞翔與旗下榮工承攬高雄車站地下化及後續地上物商場及飯店統包工程、桃園機場三期航站土木工程及聯電新加坡新廠案，推升在手訂單續處高檔，截至6月底已簽約尚未完工的工程合約餘額續增至2177.66億元。

亞翔透過旗下蘇州亞翔集成新加坡分公司承接聯電新加坡新廠專案工程，認列高峰估落於9月至明年第二季。隨著進入專案工程施工高峰期，且整體在手訂單規模逾70億人民幣（約新台幣310億元），可望帶動下半年營運優於上半年，今年營運將順利再創高。