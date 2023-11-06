據《日本經濟新聞》報導，外資企業在中國的投資進一步萎縮。今年7至9月，新建工廠等新增投資首次低於撤資和業務縮減帶來的資本回收。由於擔憂圍繞尖端半導體的中美對立和中國加強查處間諜等，抑制投資的情況加強。外資流失有可能會減緩中國的技術創新步伐，給中長期經濟增長投下陰影。

報導稱，中國國家外匯管理局11月3日公佈的7至9月國際收支顯示出上述情況。外商投向工廠建設等的直接投資為-118億美元，表明資金從中國流向海外，撤資和業務縮減高於新投資。這是自有可比數據的1998年以來，首次出現負增長。

自上海封城導致經濟出現混亂的2022年4至6月以來，外商直接投資下滑。中國日本商會9月面向會員企業實施的調查顯示，回答2023年「不投資」或「將比2022年減少」的企業占到近5成。

抑制新投資的一個原因是中美對立激化。中國美國商會去年秋季實施行的一項調查顯示，66％的會員企業將「中美關係緊張」列為在中國市場的商業風險。

美國8月針對半導體和人工智慧(AI)領域宣佈加強對華投資限制。為實現11月的APEC中美元首會談，將與中國反覆展開協調，但從經濟安全保障的觀點出發，美國將繼續實施高科技限制。美國企業等的對華投資有可能進一步減少。

在半導體領域，遠離中國的趨勢日趨明顯。觀察美國調查公司榮鼎諮詢(Rhodium Group)調查的該領域的直接投資對象，2018年為48％的中國市佔率到2022年下降至1％。

相比之下，美國在同一時期從0％上升到37％。此外，印度、新加坡和馬來西亞的市佔率也從10％升至38％。

除中美對立之外，進駐企業對中國7月實施的新修訂的《反間諜法》出現擔憂，不少觀點認為，間諜行為的範圍擴大，風險提高。日本日生基礎研究所的主任研究員三浦佑介表示，「中國的法律法規缺乏透明度，成為對於在中國繼續拓展業務的擔憂加劇的主要原因」。

還出現在中國企業的競爭力提高等背景下選擇退出中國的動向。未能及時轉向純電動汽車(EV)的三菱汽車10月表示，將停止在中國生産。

鑒於外資撤離中國，中國提出了放寬製造業外資管制等進一步對外開放的方針。三浦認為「外資對當局重視安全保障的態度擔憂，對中國的謹慎態度也許難以迅速改變」。

著眼於中美對立的長期化，中國將加快構建半導體産業的自主供應鏈。不過，必要的設備和零部件的海外採購陷入停滯。如果技術創新和生産率提高的速度放緩，可能會拖累中國的經濟增長。與世界第二大經濟體的斷裂也會給世界經濟增長投下陰影。