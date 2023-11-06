高雄市63歲吳姓女子疑似不堪照顧99歲失智父親，自身又罹患疾病，竟情緒失控、持刀殺死老父。高雄地院依殺害直系尊親屬罪判吳女16年，民事部份吳女要賠償兄姊308萬元，可上訴。

2022年6月某日下午，吳翁的小女兒回到新興區林森一路老家，開門後喊人沒回應，走進臥室一看，驚見父親與姐姐躺在血泊中，父親已明顯死亡，姐姐手腕則有刀傷，奄奄一息，立即報警將姐姐送醫，警方隨後也通知鑑識人員到場採證。

檢警發現，吳翁頭頂右側有割傷，出血不少，但頭骨未凹陷，右腿靠鼠蹊部有一刀刺入傷，可能切斷動脈，左腿另有割傷，雙膝瘀血，生前疑有抵抗，初步研判為失血過多身亡。

吳女和父親案發前3年一度遭社會局列管、輔導，後續因父女關係穩定結案。吳女疑似因照顧在照護中心裡植物人的弟弟，再加上老翁生前出現失智症情形，想將老翁送至安養院，遭老翁拒絕後雙方起爭執，家庭、照護中心雙方壓力下，情緒不穩才會失控殺人。

吳女辯稱，當天她服完安眠藥後就睡著，被別人砍傷痛醒且昏厥，沒看到父親被誰殺害。

法官調查發現，吳女家中並無外人闖入跡象，綜合相關事證，認定吳女持刀殺死吳翁，下手後對吳翁置之不理，導致吳翁大量出血死亡，審酌她審理期間一再否認犯行，罔顧父親養育照顧之恩，依殺害直系尊親屬罪判吳女16年。民事部份，吳女胞妹、胞弟向吳女求償748萬元，法官判賠308萬元，可上訴。