台美軍事交流又有重大進展。根據本報掌握獨家訊息，繼2015年台北世大運前，美軍首度派遣「綠扁帽部隊」來台協助警政署保一總隊維安特勤隊進行反恐維安訓練。近期內又將秘密派出一支精銳小隊來台，協助警政署各單位訓練反恐種子教官，不排除也會針對目前正在進行「軍事化」訓練的保二總隊受訓單位進行指導。

消息人士透漏，美軍至少派出8名以上現役綠扁帽部隊成員來台指導，為了汲取經驗，警政署除了維安特勤隊、刑事局除暴特勤隊外，也在各縣市警察局遴選種子教官進行訓練。

美軍綠扁帽部隊多年前就來台協訓特戰「6人小組」。(國防部提供)

據了解，整個訓練期課程長達一個月，訓練地點主要在警政署反恐訓練中心，除了基本射擊外，訓練科目主要是軍事戰鬥課程為主，也是警方較少觸碰及訓練項目。包括戰傷救護、關鍵基礎設施防護、小組偵察戰術、聯合任務計畫等。

據了解，為了達到實際訓練成效，警政高層不計成本，要求全實彈訓練，並已準備大量訓練彈藥，做足後勤支援。次外，美方教官可能會對目前訓練已接近尾聲的保二總隊軍事訓練進行指導。

據了解，綠扁帽部隊近年來帶給國軍不少新是作戰觀念，國防部與美方也都有協訓計畫，目前國軍特戰部隊特戰六人小組的大量編成就是最好的例子。

據了解，這次美方訓練重點，也將會比照特戰模式，依序為負責目標搜索、偵測、聯絡的「前觀」、負責落彈觀測、修正、空中支援聯絡的「前管」、負責長程狙殺敵目標的「狙擊」、負責破壞任務目標與攻堅破壞的「爆破」、負責對敵通信網實施監聽、電子干擾的「通信」、負責掌握組員健康狀況的「救護」。

據了解，6人編制小部隊僅為基本，會視執行任務需求，模組化編制人員及裝備執行戰鬥任務。