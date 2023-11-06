國民黨提名苗栗縣第2選區山線立委參選人邱鎮軍，針對文教政見再提願景，他指出，疫情讓大家看見遠距教育下被放大的不平等，未來若進立法院，將全方位提升數位教育，解決教育落差。

邱鎮軍說，在資源豐富的地區，學生們可以很方便的利用數位學習，在資源匱乏的地區，還在想辦法讓所有學生都能使用電腦和網路，不可能馬上讓城鄉差距趨近於零，但他希望加快縮短差距的時間，是他努力的目標。

他表示，未來希望加速推動校園5G應用服務學習環境，邀集民間企業與中央部會資源共同投入，建置智慧教學設施，提升網路品質，不只要「生生用平板，班班有網路」，更要「生生能善用平板，班班有好的網路」

也要持續推動 在職教師數位教學增能課程 ，提供教師數位教學專業進修管道，提升數位教學能力，同時持續推動建置 數位教科書學習平臺 ，整合中央、地方與民間的學習資源與應用服務，提供行動學習教學應用，提供學生數位學習資源。

邱鎮軍表示，他也將持續推動「 數位學伴計畫 」，培訓大專校院學生運用資訊工具與資源導入教學，透過線上一對一即時陪伴，協助國民中小學學生學習，並推動「 偏鄉數位應用精進計畫 」，擴展協助偏鄉新住民、原住民、中高齡、婦女等多元族群數位應用及行動化服務。

最後是推動產學合作的數位培育模式，鼓勵技專校院與產業建立人才共育機制，由產業與學校共同量身打造數位學習專班，為產業儲備人才或提供員工數位在職進修。

他說，只有在面對問題時，才能洞悉問題本質，然後提出解決的辦法並努力實現，這才是對孩子最好的言傳身教，希望大家一起為孩子的教育努力。