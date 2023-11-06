筏子溪水岸廊道為台中市近年新地標，不過南屯與烏日間有1段因腹地受限及地勢高低無法串接，台中市水利局投入3000萬經費新闢400公尺長堤岸廊道銜接上下游動線，6日舉辦啟用典禮。（潘虹恩攝）

筏子溪水岸廊道為台中市近年新地標，不過南屯與烏日間有1段因腹地受限及地勢高低無法串接，台中市水利局投入3000萬經費新闢400公尺長堤岸廊道銜接上下游動線，6日舉辦啟用典禮。副市長黃國榮表示，工程不僅促成廊道暢通，也兼顧生態保留，未來能提供居民完善的休憩空間。

筏子溪是台中高鐵門戶第一排，屬中央管河川，近年筏子溪水岸休憩動線建置日趨完善，提供居民散步、騎車等的休憩空間，但南屯至烏日間局部動線前因腹地受限與跨橋段高差等因素未能串聯銜接，既有廊道也因寬度不足未能供行人及自行車共用，水利局投入3000萬經費改善。

「筏子溪門戶迎賓水岸廊道下游串連工程」6日舉辦啟用典禮，包括黃國榮、台中市議員朱暖英、劉士州、何文海、吳瓊華等人都到場同慶。黃國榮說，筏子溪水岸廊道過去腹地不夠，無法銜接南屯、烏日地區，經在地議員爭取，去年10月動工；此工程採少量開發、減量設計，盡量保留生態為原則進行，不僅串連廊道暢通，也兼顧生態保留，更打造石虎通道保護石虎通行，非常用心。

水利局長范世億指出，工程新闢400公尺長、3公尺寬堤岸廊道銜接上下游動線，拓寬改善既有堤頂步道1.1公里範圍供自行車及行人共用，縫合該段1.5公里範圍水岸廊道；工程串聯後，南北旅客可由高鐵站直達筏子溪文字地標及水文化環境教育館，提供民眾良好的休憩場所，同時帶動烏日舊市區觀光及地方產業發展。

台中市長盧秀燕表示，市府重視南屯及烏日地區發展，近年進行「筏子溪水文化暨環境教育館」、「筏子溪生態綠廊營造計畫工程」、「烏日區成功東路排水改善工程」、「台中市烏日綜合社會福利館興建工程」等建設，感謝水利局團隊致力推動台中市水岸生態特色。