一名女子近日到火鍋店用餐，在放醬料的區域看到一個熟悉的罐子，細看發現是女性產後用來沖洗惡露的罐子，被店家用來盛裝醬油，讓她哭笑不得，PO上網後吸引2.7萬人朝聖，不少已當媽的女網友超有共鳴，也有人知道罐子的真實用途後，面有難色地說「就算是新的我也無法接受。」

原PO近日於臉書社團《路上觀察學院》上傳一張照片，表示到外面吃火鍋，發現老闆用女性生產後沖洗惡露的沖洗罐當醬油罐，讓她直呼「好熟悉的東西，當媽的應該都知道，老闆你要確定罐子的用途耶！」

圖文吸引2.7萬人關注，「雖然那個瓶子可以買新的，但我無法接受」、「不要是用過的就算了」、「怎麼拿這個來裝」、「確定罐子裝的是醬油？」、「那罐子我沒辦法，就算是新的我也沒辦法。」

留言中多數的女網友表示，只有自然產的女性才懂，「生過小孩的人才懂」、「產後用的沖洗瓶，洗完惡露還能洗寶寶屁屁」、「我還留著耶」、「先聞一下有沒有優碘味」、「生過小孩的真心沒辦法接受用這個裝醬油。」