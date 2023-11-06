2014年時任北市信義警分局偵查佐薛貞國，在休假中處理夜店紛爭遭圍毆致死，銓敘部依「意外」而非「因公」核發撫卹金。國民黨立委王鴻薇痛批太離譜，這是要警告警察休假就算看到殺人放火也不要管。銓敘部長周志宏則強調，銓敘部「要尊重審議小組的判斷」。

2014年間台北市信義區發生的夜店殺警案，薛貞國休假處理夜店紛爭，遭主嫌及主嫌女友率眾圍毆致死，案發後，其家屬申請撫卹，銓敘部決議依「意外死亡」核發撫卹金。

家屬不服，認為薛應屬於因公殉職，提起行政訴訟救濟，台北高院日前審理，認為薛貞國當時為休假狀態，且案發前有飲酒，不屬於依法執行職務，認定銓敘部依「意外死亡」撫卹，而非因公死亡的處分無違誤。

立法院司法及法制委員會今天審查考試院相關單位預算，邀考試院秘書長劉建忻、銓敘部長周志宏、考選部長許舒翔、保訓會主委郝培芝等人列席報告業務概況並備詢。

王鴻薇在質詢時指出，薛貞國當天雖然是休假中，但聽到夜店鬧事就跑過去處理，薛有出示證明自己的警察身分，卻仍被打死。現在政府卻說薛貞國當時是在休假中且酒精濃度過高，就認定他是意外死亡，讓遺孀繼續跟政府打官司。

她反問「你如果是家屬、一線警察，會做何感想？」政府處理事情，不外情理法，卻讓家屬至今還繼續糾結在打官司，讓人於心不忍。

周志宏答詢表示，因公死亡的認定，銓敘部是交由「因公審議小組」的專家學者，他們根據機關、家屬提供的各種資料去判斷，「我們要尊重他們的判斷」，因公審議小組的成員也有警界推薦的專家學者參與「要尊重他們」。

王鴻薇氣憤的要求銓敘部「把小組會議記錄給我看」，她要看看是哪些人、根據何種案例和事實，去做出不給薛因公死亡的決定，當時薛貞國已經出示證明他是警察還是被打，之前還發生殺警犯可以服外役監，我們對於警察的公權力有沒有去捍衛？有沒有去體恤第一線警消人員？

她說，銓敘部的作法難道是要告訴警察人員，以後有休假，看到有人殺人放火都不要過去，不然政府不但不挺你，還要跟你打官司，「這太離譜了！家屬現在還要上訴，你們還要堅持嗎？」她要求銓敘部將相關會議紀錄提供給委員會，以昭公信。周志宏則表示，今天下班前可以提供。