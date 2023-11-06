F-35隱形戰機

近1周來，美國就取得鈦這種超重要的戰略原料，還有確保國防工業供應鏈做出了兩項重大決定。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）5日報導，俄羅斯侵略烏克蘭，戰爭已持續了超過1年。而美國國務院和財政部2 日協調，決定對一些和俄羅斯戰爭及其他惡意活動有關的實體和個人實施制裁。其中包括俄羅斯鈦資源股份公司（Russian Titanium Joint Stock Company Resources ，RUSTITAN），這家金屬和採礦公司總部位於俄羅斯，正在開發世界最大的俄境鈦礦床項目。同時受制裁的，還有總部位於賽普勒斯的俄羅斯鈦資源有限公司（Russian Titanium Resources Limited），這家公司由俄羅斯頂尖商業大亨特卡楚克（Anatoliy Nikolaevich Tkachuk）和諾維科夫（Alexey Alexeyevich Novikov）所控制。

另一方面，美國國防部10月30日做出了另一項重要的決定，那就是透過國防生產法投資（Defense Production Act Investment，DPAI）專案，提供IperionX技術有限公司（IperionX Technology, LLC）1,270萬美元（約4億台幣），以增加國防供應鏈的鈦粉產量。

鈦和鈦合金具有獨特的性能：它們質輕，強度重量比很高，密度通常約為鋼的 60%，能承受高溫並具有很高的耐蝕性，因此廣泛用在航太工業上。

F-22隱形戰機

在航太、國防和工業部門蓬勃發展的帶動下，據說美國是最大的鈦礦消費國。而以重量計算，鈦合金約佔波音（Boeing）787機身約15%。而在空中巴士（Airbus）A350XWB中，所占比例約為14%。至於鈦合金的重量在洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的F-22「猛禽」（Raptor）戰機中占了42%，而在F-35「閃電II」（Lightning II）戰機中 ，則約佔了1/3。

負責工業基礎政策的助理國防部長泰勒-凱兒（Laura Taylor-Kale）說，強大而有彈性的國防供應鏈對美國戰力舉足輕重，而國內鈦生產是國防部工業基礎計畫的當務之急。

根據委託合約，位於維吉尼亞州的IperionX廠房將擴大為示範工廠，繼而將鈦粉年產量提高為125 公噸。而IperionX靠鈦礦或100%回收材料來製造鈦合金，它的目標是在5年內每年生產10,000公噸鈦粉。

鈦礦市場為中俄壟斷，儘管俄羅斯侵略烏克蘭後，美國及北約盟國對莫斯科和俄製產品實施全面制裁，但仍繼續從俄羅斯進口鈦。而聯合國商品貿易統計數據庫（UN Comtrade）資料顯示，美國2022年從俄羅斯進口的鈦價值6,332萬美元（約20億台幣）。