據澎湃新聞報導，大陸全國政協11月6日消息，全國政協第九次重點關切問題情況通報會11月2日在北京召開，主題是「中國式現代化與積極應對人口老齡化」，大陸國家發展和改革委員會副主任叢亮在通報會上通報了相關情況。大陸全國政協副主席沈躍躍、周強、王光謙出席。

叢亮介紹，大陸國家發展改革委完善應對老齡化的頂層設計，健全行業發展支持政策，加強養老服務體系建設，大力發展銀發經濟，建立機制推動地方積極作為，構建老年友好社會環境，加強國際交流合作，持續推進應對老齡化的各項工作。

叢亮表示，下一步，大陸國家發展改革委將會同有關部門，深入推進應對老齡化國家戰略，優化應對老齡化的社會環境，完善「一老一小」服務體系建設，推動銀發經濟發展壯大，加強戰略政策預研儲備，探索實踐應對老齡化的有效舉措，更好推進中國式現代化進程。

參加通報會的還有大陸民政部副部長唐承沛。他在通報相關情況時表示，自1999年成立以來，全國老齡委員會會同各成員不斷健全完善老齡工作政策體系，狠抓老齡工作任務貫徹落實，中國老齡事業發展取得顯著成效，社會保障更加堅實，養老服務更加完善，健康支撐更加有力，社會環境更加友好。

唐承沛指出，下一步，大陸民政部將著力增強全社會積極應對人口老齡化的思想觀念，著力完善積極應對人口老齡化政策體系，著力推進分層分類中國特色養老服務體系建設，著力解決老年人面臨的「急難愁盼」，著力健全完善老齡工作體系，努力走出一條符合中國實際、具有中國特色的積極應對人口老齡化路子，為實現中國式現代化作出積極貢獻。

此外，大陸全國政協介紹，通報會上委員們還就養老保障體系建設、基本養老服務的城鄉統籌、智能技術賦能養老服務、補齊農村養老短板、統籌老年健康服務資源、老年醫學人才培養等問題與有關部門同志互動交流。