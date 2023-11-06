救護車每天出勤載送罹患急症或受傷患者，勤務繁重，但會不會有重複叫車的問題？台中市議員林祈烽、施志昌質詢表示，台中1名女性1年叫救護車次數多達206次，有時還要鄰近的其他分隊支援；第2名則是海線地區1名男性，全年叫救護車次數達162次，要求消防單位檢討是否有浪費資源的疑慮。

林祈烽說，這名全台中叫救護車次數最多的女性住在第7大隊信義分隊轄區，根據消防局統計，信義分隊1年載送她就醫次數達183次，其中有些時候因救護車出勤，還需要鄰近的中區分隊支援、共有23次，總計該女性1年叫救護車次數高達206次，平均1天半叫1次車。

林祈烽接著說，住在沙鹿的另名男性，沙鹿分隊1年出勤149次載送他就醫，有時還得請鄰近的清水分隊支援，總計他1年叫救護車162次；消防局目前每天救護車出勤次數約445次，針對這些「救護車大戶」，今年共開立77張收費告知單，但至今沒有1張繳錢的，原因就出在他們到醫院後都有掛號急診，消防局應檢討相關機制，不要讓民眾浪費救護資源。

消防局長孫福佑說，目前該名女性已經送到長照機構安置，另名沙鹿區的男性是因為年紀大、常常忘記吃藥，才會經常打電話叫救護車，將與其家屬溝通該如何處理。

孫福佑強調，目前針對救護車使用情況，中央沒有明確規範，台中市則以12公里收費600元為基準，之後依照里程數再增加，未來將檢討收費標準並與醫療單位聯繫提供檢傷分級，也會聯繫家屬、輔導這些民眾。

副市長王育敏說，救護車是共享資源，不能有濫用情況，將要求消防局仔細檢視相關數據，若超過平均值太高就是異常現象，要提出處理辦法與解決之道。