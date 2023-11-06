羽衣甘藍是歐美養身人士都推崇的綠色蔬菜，享有超級蔬菜的美名。對此，營養師林雨薇分享，羽衣甘藍是十字花科家族的一員，富含許多營養，其中在鈣質、維生素C含量方面，更勝牛奶、奇異果；葉黃素還是菠菜的2倍，值得納入平日飲食清單中。

林雨薇在臉書粉專「林雨薇 營養師」發文表示，羽衣甘藍外觀長得像朵花，在歐美國家較常吃到，而台灣主要以西式餐館偶爾才會發現它的蹤影。她指出，羽衣甘藍是十字花科家族的一員，與花椰菜、綠花菜、高麗菜、青江菜、油菜、小松菜屬於同一類。

談及羽衣甘藍的營養，林雨薇說明，每100公克的羽衣甘藍，含有26毫克的葉黃素、120毫克的維生素C、150毫克的鈣質，以及低熱量、富含維生素A、β-胡蘿蔔素、維生素K等。其中，葉黃素是菠菜的2倍，且在鈣質、維生素C含量方面，更是超越牛奶及奇異果。

至於羽衣甘藍的烹調方式，林雨薇表示，可經過橄欖油及大蒜拌炒，再加入少許香料調味就非常好吃。若切成4公分寬度後烹煮，口感咬起來會類似野菜山蘇，相當脆口，且沒有特別蔬菜腥嗆味道，對於恐懼吃菜者應該會喜歡。

另外，營養師黃乙心先前曾將8款蔬菜進行鈣含量及吸收率的比較，其中，每100克鈣質含量最多的是羽衣甘藍的150毫克，吸收率也達49.3％，就補鈣而言CP值很高，非常適合納入平常補鈣飲食清單中。而像是莧菜、菠菜鈣含量也都很不錯，但是吸收率太低；花椰菜、高麗菜、綠花椰菜吸收率雖高，但鈣含量太低。