民進黨拚國會過半，各立委參選人輔選也進入第二波空戰，繼日前艱困選區4女將組成「退黑激素連線」後，民進黨立委賴品妤、立委參選人曾柏瑜和吳崢6日組成「絕地武士」，痛批汐止廖家、中和張慶忠家族、新店羅明才家族分別是貪汙太子、地皮小開及黑道少主，長期利用民代職權護航家族利益，取得大量土地獲取暴量財富。

民進黨發言人張志豪抨擊，「新北三瘤」的共同點都是擔任民代享有特權，進而獲得土地不法及不正利益，汐止廖家竊佔山坡地保育區蓋豪宅、違法侵占國有地做停車場使用的行徑，橫跨朱立倫及侯友宜兩任市長12年，隻手遮天，根本就是「汐止土霸王」；廖正良、廖先翔兩代都是議員，被民眾檢舉踢爆才聲稱因申請合法程序曠日費時所以自拆，但無疑是障眼手法。

賴品妤質疑，廖家父子兩代議員任期作威作福、囂張跋扈，廖正良曾因收取廠商賄款關說違建案，甚至還在拆除現場大罵基層公務員「打狗也要看主人」被二審判決六年徒刑；也因此在2018年，才由他的兒子廖先翔代父參選，事實上，在這起圖利案中，經手關鍵施壓公文的便是當時擔任父親議員助理的廖先翔，他就是貪汙案的頭號共犯。

吳崢表示，中和地產大亨張慶忠家族，光張慶忠、陳錦錠兩夫妻就持有土地329筆，面積超過1萬坪，房屋22間，土地恐怕比中和環球購物中心還大，甚至可以蓋三個台北車站都還有剩。張智倫個人在2020年的財產申報中竟然有49筆房地產，在這個年紀中就輕鬆擷取這些房地產合理嗎？難道不是繼承家族既得利益嗎？

吳崢說，有錢之後，若能造福桑梓也就罷了，但張慶忠家族的兩間營造公司，「漢龍營造」和「漢傑營造」，最近幾年連續因環保違規遭到新北市政府裁罰，盡是以鄰為壑，有錢都是張家賺，垃圾、噪音、空汙都是中和扛。

曾柏瑜表示，新店民眾已無法忍受羅家的「六大罪狀」，分別為羅家透過人頭收購土地；未經主管機關許可，違反水土保持法；霸王硬上弓，知道無法補票，還是先上車；開挖的土地，包含區公所用地、國有地；鐵柵欄阻擋外人進入，卻也包住了零星的國有地；財政委員會的委員，家族成員、家族事業卻疑似佔用國有地等等，以上種種惡劣事蹟。

曾柏瑜強調，羅明才身為財政委員會委員，持續放任自己家族來霸佔香山國有地面積高達681坪，是不是只要跟羅家有關係到最後會衍生為沒關係？是不是有你在財委會委員的身份才護航整個家族？