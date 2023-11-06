彰化縣警局日前宣布將針對機車過彎傾角小於60度自動偵測拍照取締，引來大批網友撻伐，民進黨籍彰化縣議員賴清美今天在議會質詢時，表示年輕人愛在山上壓車，不如提供一個安全合法的場域，彰化地這麼大，是否有機會建置賽車場，縣警局長張國雄則表示，這是一個運動競技項目，他樂觀其成。

彰化縣警局日前宣布將在事故頻傳的彰化縣139縣道建置2處科技執法點，針對機車過彎傾角小於60度自動偵測拍照，再由員警判斷及開罰。但消息曝光後，引爆網友怒火，連日到彰化縣警局臉書留言，4日才緊急宣布喊卡。

賴清美在質詢時表示，這幾天最夯的公共議題就是139線，他認為年輕人很喜歡耍帥，儘管已經有限速了，警局竟還想測試角度開罰，她接獲不少民眾反映，已經限速了根本無法壓車，不過她認同警方作為，畢竟出發點都是為了民眾的生命安全，並非想開單才設置。

賴清美說，既然年輕人這麼喜歡壓車，她建議縣府能夠在彰化縣找個地方來建置賽車場，過去彰化曾在彰化高鐵站前廣場舉辦國內唯一封街賽車拉力賽「彰化國際賽車節」，現場擠進超過200輛的競賽車輛，2天活動吸引上萬愛車迷朝聖，彰化地這麼大，為何不建置賽車場。

賴清美還說，雖然她是長輩看了覺得很危險，像是在玩命，但與其在馬路上競速，不如提供一個安全合法的場域，讓年輕人能夠在賽車場發洩精力，不僅解決139線交通安全問題，還能發展彰化賽車觀光產業，這樣兩全其美的方法，和樂而不為。

彰化縣警局長張國雄表示，對於139線建置科技執法純然是為了安全，因為139線每年都造成很多悲傷的事件，因此警方想方設法想要來改善，不過卻造成大家熱烈的討論，已針對法律規範、系統穩定、儀器精準、違行態樣及社會觀感等方面，進一步審慎全面評估，研擬更縝密執行方式，以消除民眾疑慮。

張國雄還說，未來有機會的話，如果能夠有一個安全合法的場所，我們當然樂觀其成，希望讓年輕人有一個安全無虞的場域去盡情發揮，這也是一個運動競技的項目，世界各地都有相關比賽，我們的立場是樂觀的。