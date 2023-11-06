與綠營合作的無黨籍苗栗縣第2選區山線立委參選人曾玟學，6日提出農業政見，他以4大主軸包括冷鏈物流落腳卓蘭、農產加工在地設點、農技研發強力提升與農技研發強力提升，盼望升級農業固國本。

曾玟學表示，2022年，苗栗縣主要農作物包含稻米、雜糧、茶葉、蔬菜、果品等產值約107億，其中51.0％是果品貢獻，33.2.％由蔬菜貢獻，顯見水果、蔬菜為苗栗重要的經濟支柱。多數果品容易受損腐敗，對於運輸儲存的要求也高。如果沒有一個妥適保存及運輸的場所，農民的辛苦收成將因此造成損失。

然而近年農業部積極推動農產品冷鏈物流系統的建置，而卓蘭地處苗栗與台中山城地區的交界中心地帶，未來他將向中央爭取在卓蘭建置蔬果冷鏈物流中心，降低果品從產地到批發中心的耗損，調節市場上市時間，錯開產季，並提升鮮果保存條件、運出品質和販售價格。

曾玟學說，農業部雖然在2019年放寬農業用地設立初級農產品加工廠規範，開放乾燥、烘焙、碾製、焙炒等初級加工。但是對苗栗的果農來說，二級以上的加工程序，仍然要將產品運送至南部地區，加工完成後再回運苗栗販售。

為解決農民的加工需求，未來將向中央爭取，利用如閒置校舍等空間設立區域型農產品二級加工廠。讓未來苗栗的農民能夠在地加工，免於負擔多餘的運輸成本與輸送耗損，同時增加農產品價值。

他表示，位於公館鄉的苗栗區農業改良場為蠶絲改良部門遺緒，由於蠶絲產業消失，苗栗農改場處境尷尬，缺乏明確發展方向。苗栗區農改場對於農產改良及病害防治方面仍力有未逮，不時仍仰賴台中區農改場技術支援。

未來他也將向中央共同檢討苗栗區農改場發展方向，除了提供充足的資源與設備，更應深化與國內大專院校及相關研究機構合作。目標是讓苗栗區農改場具有農作改良研發、植病應對、培訓農民專業技能、農業加工知識，以及小型農機具研發等專業能力。

另外，近年關於農業廢棄物處置不當的消息時有所聞，許多農業廢棄物如破網、溫室廢材等，由於多數清潔隊缺乏處理能力無法接收，導致農民無奈之下僅能私自焚燒或堆置荒廢。

曾玟學說，以苗栗而言，大湖地區盛產草莓及蔬菜，使用農地膜的數量可觀，且廢棄處理成本甚高，導致業者回收意願較低。苗栗縣政府目前僅能宣導各公所與農會落實前導清潔作業，以利國內業者後續回收。

對於農業廢棄物處置的要求較高，一味期望民間業者提高處理意願並非長久之計。未來將協調農業部及環境部，針對農廢處理需求較高的縣市乃至鄉鎮市區，由中央專案處理，協助各公所與農會進行農廢處理。

前面提到的農地膜、農網、溫室材料，以及農藥等廢棄物，應建置適當的預先處置場，前置處理後再交由業者回收。而此類處理廠亦可作為自然生成廢棄物之回收處理場所。

在永續利用上，目前公館鄉農會與台中地區菌孢菇業者合作，將廢棄紅棗樹轉為菇類養殖原材，可為參考典範。除此之外，也可將自然生成的廢棄物或剩餘農作部分結合木黴菌做成堆肥再分送農民利用。