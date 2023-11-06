回顧上周，國際廢鋼下跌但報價量少，且預估土耳其11月進場購買廢鋼，美廢看短底已到。廢鋼、鋼筋止步兩周下滑，盤價止跌持平。

豐興本周盤價持續持平，鋼筋價格每公噸為1.91萬元，廢鋼收購價在每公噸1.07萬元，型鋼則持續持平至每公噸2.63萬元。

國際原料行情，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周從每公噸360美元轉升至365美元；美國貨櫃廢鋼本周報價也從每公噸350美元轉漲為360美元。美日廢鋼見底反彈，主因土耳其11月需要大量採購，且冬季漸至，廢鋼季節性因素對廢鋼有撐；美元指數下跌亦對原料利好。

澳洲鐵礦砂價格續揚，由每公噸121.8美元上漲至126.6美元。大陸10月下旬宣布2023-2024年共增發一兆人民幣國債用於防災等基礎建設為主的刺激方案，激勵黑色金屬止跌反彈。雖然目前尚未看見大陸減產成效，仍進行中，不過上述大陸國債有助推升需求預期，對鋼價有正面推升效果。