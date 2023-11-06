年初由科技股先突破僵局，引領多頭上演，產業發展也屢有佳音，惟考量市場變因仍在且高利率環境將維持一段時日，富蘭克林投顧建議，追逐科技成長股的同時，也應配置優質三收益：美國股債平衡、精選收益複合債券型基金，加上與聯邦利率正向連動的美元短票型基金，作為強化整體投資組合穩定性的核心部位，掌握時代主流趨勢，打造穩健中又保有進攻力的聚富組合。

富蘭克林坦伯頓科技基強納森．柯堤斯(Jonathan Curtis)來台解析對最新的科技佈局亮點與投資心法，提前卡位主流趨勢商機。

二十一世紀初的移動式裝備、雲端運算彷彿還是昨日之事，如今市場焦點再轉至生成式人工智慧(AI)，科技業後浪推前浪的速度之快，讓科技基金的投資永遠不缺話題。鑒於聯準會升息周期接近尾聲、市場對企業營收和獲利軌跡的擔憂消退，科技產業的一些不利因素逐漸緩解，富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯分析，當前在生成式AI興起、疫情推動大規模數位轉型投資雙股力量觸發下，2024年科技前景有望步上坦途。

數位轉型是當今世界最重要且最具顛覆性的趨勢之一，透過使用數位技術協助跨領域企業提升經營效率，且從根本改變企業運作模式並為客戶、利害關係人提供價值，同時從策略、文化、營運、創新等層面為企業帶來深遠影響。

富蘭克林坦伯頓科技基金團隊預期，有穩定的創投投資挹注，「數位經濟」企業成長速度穩步超越美國GDP成長率，放眼未來這股趨勢繼續處在向上格局，目前經理團隊主要關注十大數位轉型主題，包括AI、新商業、電氣化和自主性、數位媒體轉型、雲端運算、金融科技、數位客戶參與、物聯網和5G、網路安全、未來工作。

特別是AI，具備基於資料與演算法創建原創內容的機器能力，舉凡圖像、文字、音樂、影片等，富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯形容，生成式AI正在為科技產業創造「iPhone」 時刻，能顛覆和改變各產業、部門，像是媒體、技術開發、娛樂、教育、醫療保健等，可惜許多投資人低估生成式AI為社會帶來的正向且有益的影響力及機會，預估未來幾年這種生成式AI將衍生數兆美元的機會。

避免產業爆發力可能伴隨的較高風險，富蘭克林坦伯頓科技基金嚴格管控投資流程，專注於有潛力創造可持續營收、獲利、現金流量成長的公司，並期望從中獲取長期投資價值。全球化佈局、聚焦十大數位轉型主題，目前有超過八成配置於美國，經理團隊位處科技重鎮矽谷，更具地理優勢，產業分佈側重軟體股超過四成、半導體近兩成，涵蓋微軟、ServiceNow、Nvidia、艾司摩爾等領頭羊企業(截至2023年9月底)。

此外，考量為投資人創造更高投資效益，富蘭克林坦伯頓科技基金不只投資於上市企業，亦延伸部分資金到未上市公司領域，前者具有流動性、強大的資產負債表，且能以自己的資本為其成長提供資金，後者則能提供長期成長潛力，在利率上升的情況下，它們面對的重新定價壓力相對有限。投資組合中同時結合上市公司、未上市公司，一方面差異化的流動性和報酬表現，將為基金帶來潛在多元化收益，另外還能讓經理團隊對未來可能改變競爭格局的顛覆性前景提供第一手觀察。