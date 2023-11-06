警方後續從車上查獲毒咖啡包、K他命、刀械等違禁品，訊後依妨害公務、毒品、傷害案送辦。（圖 / 中時資料照）

新北市一名鄭姓男子今年9月初開車載同友人張男，途中行經中環路一段、瓊泰路口時遇警盤查，二人不僅拒絕配合甚至撂來7名友人到場支援，與警在現場爆發衝突，釀3名員警肢體擦挫傷。警方通報快打到場將9名嫌犯壓制逮補，並於車上查獲毒咖啡包、K他命、刀械等違禁品，訊後全案依妨害公務、毒品、傷害案送辦；新北地檢署日前依妨害公務罪嫌起訴鄭男等5人。

起訴指出，今年9月10日凌晨零時許，新莊警分局於中環路一段、瓊泰路口執行酒駕攔查勤務，期間攔停鄭男駕駛的自小客車，後查出鄭男無照駕駛，因此要求鄭男及車上張男配合下車盤查，未料2人不但拒絕配合，甚至打電話找來7名友人到場助陣。

員警在與嫌犯對抗中受傷。（圖 / 中時資料照）

警方調派線上24名快打警力趕抵現場，其中20歲石姓男子竟出手毆打現場劉姓警員，其他在場共犯也與另2名李姓、尤姓警員相繼發生推擠，造成3名員警鼻樑、手腳等處擦挫傷。待警方支援到場，隨即將在場9名嫌犯壓制逮補，並於車上查獲毒品咖啡包24包、K他命2包、開山刀2把、西瓜刀1把、折疊刀2把、彈簧刀2把等証物。訊後全案將鄭嫌等9人依妨害公務罪、毒品、傷害罪移送新北地檢偵辦，另違反交通事故管理處罰條例（無照）依法舉發。

根據檢方偵查，與鄭男同車的29歲張男及隨後到場的20歲蔡男、曹男、許男4人僅在旁叫囂助陣，並未從中動手，予以處分不起訴。另鄭男、石男、26歲蔡男、林男及張男出手毆打員警犯行明確，日前依妨害公務罪嫌起訴；至於鄭男涉嫌持有及吸食毒品部分，檢察官目前正另案偵辦。

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