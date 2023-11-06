為留住護理人力，新光、長庚等私立醫院紛紛加入加薪行列。明年起，公務人員將全面調薪4％，而部立醫院中具公務員身分的護理師僅26％。衛福部醫福會今宣布，明年起，非公職護理師也將一併加薪4％，平均每人加1500～2500元，將由各醫院作業基金支應。根據統計，全台部立醫院共有8000名護理師，如以最低標準1500元試算，至少將新增1億4400萬元支出。

醫福會副執行長楊南屏說，今年3～10月間，已有18家部立醫院為護理人員調薪，其中項目包含久任獎金平均每月3000元、夜班津貼每月1850元、特殊單位津貼依病房屬性每月1600～2500元，證照津貼每月2000元，平均年薪為64.8萬至92萬。今年11月1日起，仍有3家部立醫院調薪，增加病房輪班津貼800～2000元。26家部立醫院中，今年已有21家為護理師加薪。

明年起，全台公務人員將全面調薪4％。楊南屏表示，部立醫院共有8000名護理師，其中具公務員身分的護理師僅26％。為留住護理人力，非公職的護理師也將一併加薪4％，平均下來，每人將加薪1500～2500元。如以最低標準1500元試算，明年起，所有部立醫院護理師的加薪，至少將新增1億4400萬元支出。

楊南屏指出，非公職護理師的加薪，將由各部立醫院作業基金支應。先前衛福部長薛瑞元曾擔心，以作業基金支應，恐怕會導致獎勵金減少，可能出現護理人力留住，醫師人力留不住的問題。對此，醫福會也要求各醫院院長盤點營運績效，進行開源、節流，將財務衝擊減少，同時呼籲醫師能體諒護理人員的辛勞。

部立醫院護理師去年的離職率為13.5％，隨著今年已有18家部立醫院調薪，今年的離職率已降至11％。醫福會表示，護理人力短缺是全國性問題，但加薪不僅是為了留任護理人才，更是確保病人照護品質及安全的必要作為。