林姓女子（紅圈處）和林姓男友鎖定高雄小港區二苓市場的人潮，10月陸續犯下4起菜籃族錢包竊案，總計竊走1萬4700元。警方調閱監視器鎖定2人並佈線埋伏，3日果然見林女又現身、偷走一名老婦人的皮夾，當場人贓俱獲，同時逮捕在外開車接應的林姓男子。（高市小港分局提供／袁庭堯高雄傳真）

菜市場內便宜的衣服總是吸引婆媽瘋狂搶購，林姓女子和林姓男友鎖定高雄小港區二苓市場的人潮，10月陸續犯下4起菜籃族錢包竊案，總計竊走1萬4700元。警方調閱監視器鎖定2人並佈線埋伏，3日果然見林女又現身、偷走一名老婦人的皮夾，當場人贓俱獲，同時逮捕在外開車接應的林姓男子。

二苓市場上個月陸續傳出4起菜籃族皮包遭竊案，4名婦人先後報案，都稱在菜市場要買菜結帳時，發現皮夾不翼而飛，共計損失1萬4700元。

小港派出所獲報立刻調閱監視器追查，發現一名女子形跡可疑，總是擠在人群之中卻不消費，扒竊被害人的皮包後立刻跳上一名男子的轎車揚長而去。

3日上午，警方動員前往菜市場埋伏，果然發現林女現身，擠在賣衣服的攤位前，偷偷扒走72歲吳姓婦人的皮包。林女得手後立刻走到一旁，從皮包內抽出2700元現金，警方見時機成熟蜂擁而上，林女嚇得當場將手中皮包丟入一旁無人攤架下方，但仍被眼尖警方瞧見，當場人贓俱獲，同時一併逮捕在外接風的林男

警方一查發現，林女竟是逃亡近8個月的毒品通緝犯，兩人聲稱缺錢花用才偷竊，詢後警方將林女依毒品通緝解送歸案，另依竊盜罪和林男一併函送高雄地檢署偵辦。

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