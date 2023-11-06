有「台灣月琴傳人」、「民謠大師」美名的陳明章，最近喜事連連，不但拿下金鐘獎「自然科學及人文紀實節目主持人獎」，由導演林正盛掌鏡、以他為主角的紀錄片《撼山河 撼向世界》更是問鼎第60屆金馬獎最佳紀錄片。陳明章近日接受鏡電視《藝術正發聲》訪問，語出驚人的爆料「一切都是被林正盛的老婆所騙」。

陳明章跟林正盛相交20多年，還是住樓上、樓下的鄰居，陳明章常到林正盛家裡喝酒小聚，天南地北閒聊，2人相處過程全被林正盛的妻子韓淑華錄下，事後意外促成了林正盛拍攝這部紀錄片。

陳明章為黃妃所唱〈追追追〉的詞曲創作者，他透露當初創作的地方是在游泳池，「游泳游到一半，突然間靈感來，就寫出來了」，不但靈感來得突然，連歌詞也是取自媽祖廟的對聯，足以可見這位音樂大師把生活裡俯拾皆是的趣味與情感，都寫進歌裡。

陳明章跟林正盛還分享當初各自尋找婚姻第二春的小故事，林正盛說：「那時我離婚不知道過幾個月，陳明章打電話跟我講『我也離婚了』，我想說難道離婚也會傳染嗎？」後來有一天，陳明章興致勃勃地帶了吉他上陽明山找林正盛，「他唱『明早咱來去兩千公尺高山，大聲嘩妳的名，我愛妳』，我就知道他差不多要再婚了」。林正盛打趣的說：「我當時很羨慕，覺得還是唱歌比較好，很快就唱出來感動別人，我總不能說要交女朋友，我去拍一部電影給她吧？拍電影太貴了！」

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