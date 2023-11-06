BOOM！怪物星人5日舉辦封街演唱會。（相映音樂提供）

BOOM！怪物星人5日舉辦封街演唱會。（相映音樂提供）

超人氣創作女團 BOOM！怪物星人由溫妮WINNI、小魏魏嘉瑩、琳誼Ring、小V郁采真組成，首波同名主打〈BOOM！怪物星人〉所編排的怪星手勢舞蹈近來成為一股旋風，五月天阿信率先破例跳舞的影片引發網友高度轉傳，本週又迎來大咖加持：金曲歌王林俊傑也跳起舞來，精湛舞技超級吸睛！熱播劇女王白鹿也驚喜加入，接力瘋跳怪物星人舞。

小魏感謝：「太驚人了！這些只出現在螢幕上和耳機裡的大明星竟然在跳怪物星人的舞！」琳誼大讚：「很驚人，JJ老師很會跳！」溫妮打趣說，「先揉自己的眼睛，看看有沒有看錯，各位老師跳起怪星舞很有自己的風格、很可愛。」小V則驚呼「創作出這首歌時從沒預想過能有白鹿老師一起跳怪星舞，看老師跳舞被美的笑容大開花，太奇幻不可思議了」

BOOM！怪物星人5日舉辦封街首唱會，連唱《是不是又欠揍了》、《人生就是一場遊戲》、《Beautiful Day》、《SHA LA LA 蝦啦啦》 等7首新歌，台下近千名粉絲更齊跳怪星手勢舞，溫妮驚呼：「很震撼，之前只有在網路上陸續都有看到粉絲跟著跳！不過今天看到現場的大家一起跳，覺得很震撼！有點難忘！」

尾聲時她們當場宣布喜訊，將於12月17日在台北華山Legacy舉辦售票演唱會，這同時也是她們出道僅短短2個月就要辦售票演唱會的挑戰，小魏表示「很期待演唱會當天可以把4人的創作完整呈現表演給大家」，溫妮感性說：「蠻期待到時候可以見到大家！希望可以跟大家一起炸爆Legacy」，琳誼則透露自己演唱會不緊張的必備法寶就是『提詞機』。4人也承諾要相約歌迷12／17嗨爆Legacy，演唱會上見。