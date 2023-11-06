中央擴大租金補貼2.0今年7月上路，其中對於在校外租屋的大學生，每月補助2400元到3600元。教育部今天透露，將進一步補助住校內宿舍的學生每月1200元至1500元租金，最近會將方案提報行政院，預計明年2月起開始實施，每年經費約2、30億元。

立法院教育及文化委員會今天審查教育部預算，民進黨立委吳思瑤表示，中央擴大租金補貼2.0於今年7月上路，並配合民法成年年齡修正，更改申請年齡降為18歲以上，盼協助學生族群類，然而開放申請後，不僅引發校內學生是否適用問題，校外租屋學生申請租金補貼遭出租人刁難也時有所聞。

吳思瑤認為，教育部應針對校內住宿學生，應啟動跨部會協調與內政部商議大學生專案，並協調各大學提供租賃契約或以造冊方式協助學生請領，也可訂定大學校內住宿生的合理租金補貼級距。

內政部負責推動「112-113年度300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，今年7月開始申請，其中大學生校外租屋每月可獲補助2400元至3600元，其中弱勢生補助金額是一般生的1.4倍。

朱俊彰透露，目前有26萬大學生住學校宿舍，教育部將向內政部爭取300億元外的額外經費，來補助住校內宿舍的大學生，預估每月補助1200元至1500元，弱勢生補助則乘以1.4倍，最近會將方案送到行政院，預計明年2月實施，每年所需經費約2、30億元。

朱俊彰表示，大學生在校外租房子，每月租金可能會因為區域而有所不同，但在大學校園內不見得有差異，因此決定採定額補助的方式來補助住宿生住宿費。

朱俊彰說，現在大學生住校內宿舍，最大比例是每學期租金5000元到1萬元，其次是1萬元到2萬元，教育部不可能補助到讓學生倒賺，確切補助金額由行政院核定後，再對外公布。