亞系外資表示，預期聯詠OLED DDIC在Android智慧型手機的推動下，將持續迎來補貨潮，提升市佔率，整體業務表現將優於市場預期。同時，由於代工價格可望降低下，有利於聯詠毛利率仍將優於新冠疫情前水準，此外，更看好AI PC將在2024年成為驅動力。綜合上述動能，調升聯詠2023年、2024年獲利預期7%、12%，將2024年本益比由11倍調升到14倍，評等由中立調升到優於大盤，給予目標價570元。亞系外資表示，聯詠將在明(7)日舉辦法人說明會，預計聯詠第四季營收將季減少2%，優於市場預期，主要是因為來自小米/海康威視的市占率成長，更佳的產品組合可以削弱LDDIC的修正(包括NB)，故預計聯詠第四季其毛利率將僅季減少0.8個百分點。

展望2024年第一季，亞系外資表示，看好聯詠上述趨勢將持續下去，但在淡季效應下，營收季減少預計4%，同時，預計聯詠庫存將持續呈現下降趨勢。

亞系外資表示，Android智慧型手機在庫存降低以及需求回升下，呈現持續回溫。Omdia指稱，大陸OLED製造商將柔性OLED價格提高10%，預計這一趨勢將持續到2024年，主要原因即筆記型電腦和平板電腦(即華為的13.2吋)採用OLED，導致面板面積消耗大。此外，預計無記憶體OLED DDIC也將推動中低階市場OLED。

至於聯詠與蘋果的合作，亞系外資推估，聯詠有機會在iPhone 16 Pro/Pro Max提供蘋果OLED DDIC，正式擠進蘋果概念股。