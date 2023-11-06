前白宮經濟學家蘇利文（Joe Sullivan）近期提到，美元地位將面臨金磚國家越來越大的挑戰，如果埃及、衣索比亞及沙烏地阿拉伯加入金磚國家，將使該集團的貿易影響力增加至12%，因為他們的地理位置圍繞在蘇伊士運河旁邊，其中又以沙烏地阿拉伯的影響最為關鍵。

綜合外媒報導，針對美元霸權受到挑戰，蘇利文表示，人們越來越擔心金磚國家會創造出一種貨幣，在國際市場與美元競爭，甚至擔心該貨幣會取代美元的霸主地位及主要儲備貨幣的地位。

蘇利文點出，需要觀察埃及、衣索比亞及沙烏地阿拉伯等蘇伊士運河周邊的國家是否加入金磚國家，因為蘇伊士運河是國際貿易市場的關鍵通道，掌握全球經濟運作。

蘇利文也表示，若沙烏地阿拉伯真的加入金磚國家，將產生非常大的影響，會形成金磚國家很大的優勢，「他們擁有超過千億的美國國債，將使金磚國家持有的美債總額超過1兆美元。」

最後，蘇利文也預言，去美元化的趨勢可能會讓美元下滑至類似於英鎊的地位，英鎊在19世紀失去國際主導地位。事實上，中東地區早已成為美中兩大國競逐的關鍵地區，背後充滿政治與經濟考量。