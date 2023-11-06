美國國務卿布林肯在以色列與哈瑪斯開戰而升溫緊張情勢之際密集走訪中東，並與伊拉克領袖會談。布林肯稱巴勒斯坦自治政府未來在加薩走廊應扮演核心角色。

目前約旦河西岸為巴勒斯坦自治政府管理，而加薩走廊則由哈瑪斯（Hamas）控制。雖然同屬巴勒斯坦陣營，但巴勒斯坦自治政府與哈瑪斯並無交集且時有扞格。

路透社報導，布林肯（Antony Blinken）從以色列檢查站進到約旦河西岸（West Bank）的雷馬拉（Ramallah）與巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）主席阿巴斯（Mahmud Abbas）會面，之後又轉赴伊拉克，這是哈瑪斯（Hamas）10月7日突襲以色列以來，布林肯二度訪問中東地區。

布林肯在巴格達（Baghdad）告訴媒體，巴勒斯坦人的觀點、心聲、願望，有必要在攸關加薩未來的各項對話作為「核心」。

以色列持續發動空襲，加薩衛生當局表示襲擊已奪走9770條巴勒斯坦人命。布林肯3日呼籲以色列有限度停火未果，昨天則認為阿拉伯國家要求停火不可行。

布林肯提到推動人道停火是一個過程，並說以色列對要如何執行還有頗多疑問，且細節尚待討論。

布林肯指出，任何的人道停火都必須讓包括釋放人質在內的各項議題有所進展，這點很重要。

在與伊拉克政府會商時，布林肯說：「我把話講得很白，來自與伊朗結盟民兵的襲擊和威脅是完全無法接受的事。」

他說美國正對「任何想趁加薩衝突之便威脅我方中東人員與區域者」傳達信號，要對方趁早斷念。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1121106