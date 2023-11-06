台中民眾黨議員江和樹開直播，批評新住民要不分區，還用乞丐來形容。民眾黨主席柯文哲6日說，此番言論沒有必要，且這次選舉的口號「共融社會、國家治理」，共融社會就是希望台灣是個融合的社會。
柯文哲上午到高雄市美濃區幫黨籍立委提名人曾尹儷站台，對於江和樹的言論，柯表示，台灣目前有很多新生寶寶，其母親包含外配或陸配。他覺得，台灣在歷史上本來就是移民社會，這次選舉的口號「共融社會、國家治理」，共融社會就是希望台灣是個融合的社會。對台灣有一個新的定義：住在台灣、認同台灣、喜歡台灣，這就是台灣人。
柯文哲指出，言論不要過於歧視，目前在台灣出生的寶寶 至少有7％的母親是外籍人士包含陸配與外配，沒必要講這種話。
此外，對於不分區立委，柯文哲在回答與副手拍照的計畫時說，這還沒決定。因為國民黨與民進黨的不分區立委排很後面，黨內部還在想何時要公布不分區，這幾天會加速處理。
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