有名趙姓陸配近日向媒體爆料，指控新住民發展協會理事長徐春鶯拆散家庭，將她送回大陸綁在醫院3個月，最終趁機逃回台灣才得以與丈夫重逢。對此，徐春英表示，這完全不是事實，她聽到這個消息蠻難過的，一切都是源於趙女父親尋求幫助，最後也是社會局協助趙女返陸，若趙女仍繼續爆料，將採取法律行動。

趙女和丈夫先生今出面指控，徐春鶯與趙女父親合謀，騙趙女回大陸換腎，使趙女變成「台版鐵鍊女」，天天在醫院受到控制，家庭被拆散。

不過，徐春鶯今回應否認，她強調，趙女父親透過台灣友人求助，指稱趙女在台灣被家暴、軟禁，尋求幫助，當初她有向對方建議報警處理，由社會局安置，趙女最終離開台灣也是社會局協助的，根本並非趙女說的那樣。

徐春鶯說，她曾去醫院看過趙女，身心狀況非常不好，就連社會局也擔心趙女離開台灣會有危險，擔心對方丈夫控制手機，後續趙女父親到上海接機，也是趙女與她父親談好的，今天趙女爆這個料不是事實，希望此事到此為止，若再繼續爆料，將採取法律行動。

對於民進黨總統參選人賴清德競選辦公室昨日指控民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室總幹事黃珊珊曾指徐春鶯是共產黨員，柯辦發言人戴于文強調，賴清德辦公室還是要用功一點，不要閱讀有問題，呼籲賴清德不要在同胞內找新聞，希望的是團結的台灣，不是在國內分化，找敵人。