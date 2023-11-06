南韓金融服務委員會（FSC）宣布從今(6日)開始禁止在股市放空，直到明年6月底為止，消息激勵韓國KOSPI指數盤中大漲3.87%，暫報2,459.92點；此措施也掀起台灣網友討論。有網友直言，南韓除了三星，包括記憶體、面板、造船、鋼鐵的訂單都被陸廠搶走了，也難怪股市表現不振。

南韓金融服務委員會表示，近期大型外國投資銀行紛紛放空韓股，構成不公平交易的環境，因此開始禁止在韓國股市放空。這不是南韓首次禁止股票賣空，在2020年3月到2021年5月的疫情期間，也曾禁止放空KOSPI 200指數和KOSDAQ 150指數的股票，這兩大指數的成份股都是韓股市值最大的股票。

有網友分析指出，南韓記憶體、面板、造船、鋼鐵的市占率都被陸廠蠶食鯨吞，而且韓國手機在大陸完全賣不動 ，三星手機在大陸只剩1%的市佔率；也有網友提到，南韓以為簽了中韓FTA後能狂吃大陸內需市場，結果自己的金母雞技術被大陸偷學走，然後大陸用政府補貼政策打價格戰， 反過來把韓企打趴。

其他網友則說，「南韓的軍火業這幾年發展的很不錯，只是相較於整體經濟體量太小」、「禁空會加速外資撤離，代表金融環境不健全，危險喔」、「台灣的經濟過度依賴半導體產業和地緣政治風險大增，也是不小的隱憂」。