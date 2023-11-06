威力彩連槓10期後，今（6）日頭獎獎金上看5億元，《搜狐網》點名馬、蛇、狗3生肖今天偏財運大爆發，其中生肖馬財氣聚集，喜逢十年一遇的好運，千萬別錯過今天的吉日，或許今晚億萬富翁就是你。

▌生肖馬

生肖馬早前難有大喜事，偏財運也平平，今天卻有吉星照耀，整體運勢上漲，有十年一遇好運，家裡財源滾滾來。另外，生肖馬創業也有望功成名就，迎向財富。

▌生肖蛇

生肖蛇之前運勢並不理想，所以生活中常遇到一些意外，導致壓力越來越大。但今天可獲財神相助，偏財大錢無盡，加上財星庇護，生肖蛇可望有大筆錢財上門。

▌生肖狗

生肖狗今日財運平穩增加，能夠有所收穫。職場人士正財運佳，但工作壓力較大，事務繁多，若能將之轉化為動力，容易獲得上司的信任及同事的協助，屢創佳績。另外，經商的人透過自身努力，也能開拓新客源，財運增加，本月將會有較多外出走動機會，可以動中生財。