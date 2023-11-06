美國在台協會（AIT）處長孫曉雅5日晚間到台中，在台中市長盧秀燕陪同下逛夜市，互動頻繁。台中市副市長黃國榮6日出席筏子溪水岸廊道啟用典禮，被問及此事，他表示，據他了解這不算是公務行程，盧市長與孫處長相處投緣，多多相處也很正常，無需過多政治聯想。

孫曉雅5日晚間來到台中，盧秀燕充當導遊，帶著孫曉雅逛一中商圈，不僅品嚐一中街出名的雞排、烙餅和豐仁冰，還體驗射氣球，直呼「紓壓一下真療癒」。對此，黃國榮6日出席筏子溪水岸廊道啟用典禮，媒體詢問他「孫曉雅處長來訪台中，有交流什麼？怎麼看待雙方互動頻繁？」

黃國榮坦言，他也是看到報導才知道這個行程。據他了解，這不算是公務行程。盧市長與孫處長互動投緣，他猜應該是市長知道孫處長對什麼有興趣，尤其夜市美食或是遊樂設施，所以邀請處長到台中。

他認為，除了公事外，大家都有個人喜好和交友空間，投緣就多多相處，這也很正常，不必做太多政治聯想。