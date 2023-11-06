國家安全局長蔡明彥今天表示，國安局、國防部均嚴密監控中共有無犯台的徵候，目前為止，還沒看到台海戰爭一觸即發的情報與訊息，但仍不能掉以輕心，備戰才有和平，備戰才能嚇阻戰爭發生。

立法院外交及國防委員會上午審查國家安全局113年度預算，蔡明彥列席並備質詢。

蔡明彥答覆國民黨立委江啟臣、吳斯懷、廖婉汝、李德維質詢有關兩岸情勢時指出，台海議題背後有更大的地緣政治圖像，中共不僅在台海軍事活動增加，在東海、南海及西太平洋亦然，且近日中共在西太平洋也有軍事活動（航空母艦山東艦編隊群）。

蔡明彥表示，就情報單位而言，必須掌握預警徵候，特別是中共軍隊的活動、調動背後是否有無政治意圖，會不會變成「由演轉戰」，不僅國安局嚴密情蒐，國防部也嚴密監控，到目前為止，還沒看到台海戰爭一觸即發的情報及訊息，但會預警掌握。

蔡明彥強調，中共不斷建軍且未放棄以武力犯台，並要求解放軍在2027年建立武力犯台的能量。因此台灣仍不能掉以輕心，備戰才有和平、備戰才能嚇阻戰爭，必須國際合作了解中共現況，並透過戰略溝通讓國際了解台海狀況。

國民黨立委曾銘宗詢問，2年內發生戰爭的機率，蔡明彥答覆，戰爭機率受各種因素影響，包括國際因素、區域政治、中共內部等交互作用，才能進一步判斷，且任何突發事件都可能影響中共對外