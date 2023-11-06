烏克蘭總統澤倫斯基在專訪中，邀請美國前總統川普到烏克蘭訪問，「親眼看看俄羅斯在烏克蘭造成的危機」。

川普長期尖銳批評拜登政府對基輔的支持，也曾表示如果他重返白宮，他可能在24小時內就結束烏克蘭危機。

正在尋求2024年重返白宮的川普，是共和黨內初選的領跑者。 而《紐約時報》與錫耶納學院5日公布的最新民調顯示，美國民主黨總統拜登在6個關鍵州中，有5個州的支持率落後於他的競爭對手、共和黨的川普 。

目前，拜登要求國會提供1060億美元的緊急預算，其中大部分資金將用於加強烏克蘭的防禦，但共和黨控制的眾議院11月2日通過一項向以色列提供143億美元的軍事援助，並沒有把對烏克蘭的軍援計畫納入其中。

民主黨的參議院多數黨領袖舒默稱，他不會在參議院就這項法案進行投票，拜登也誓言將否決這項法案。

據《路透》報導，澤倫斯基5日在美國《NBC》播出的專訪中，再次呼籲美國提供更多軍事援助。他說，如果華盛頓不加強對基輔的支持力度，美國軍隊最終可能會被捲入歐洲與俄羅斯之間的更大衝突。

澤倫斯基表示，他邀請川普訪問烏克蘭，看看俄羅斯在烏克蘭造成的危機。他說，「如果他（川普）能來這裡，我將需要…24分鐘時間向川普總統說明他處理不了這場危機，他無法帶來和平，『原因在於普丁』。」