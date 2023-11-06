民眾黨立委陳琬惠昨爆料，陸委會副主委梁文傑在今年一場新潮流高層飲酒趴中，肆無忌憚地吸食加熱菸。然而目前並未有加熱菸通過健康風險評估審查，市面上的產品都是違法的，呼籲衛福部說明是否開罰。衛福部長薛瑞元今指出，該罰就罰，如果有足夠的證據，就沒有意外，處罰應該是在2000～1萬元
陳琬惠近期接獲檢舉指出，梁文傑在今年一場新潮流高層飲酒趴中，肆無忌憚地吸食加熱菸，而民進黨總統參選人賴清德的競選總幹事潘孟安也出席該飲酒趴。新版《菸害防制法》上路後，加熱菸需通過健康風險評估審查才可上市，至今未有產品通過審查，市面上的加熱菸都是違法的，陳琬惠呼籲薛瑞元說明，是否要依法開罰。
對此，薛瑞元今出席衛環委員會前受訪指出「該罰就罰」，如果有足夠的證據，就沒有意外。根據《菸害防制法》，相關罰鍰應是介於2000元～1萬元之間。
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